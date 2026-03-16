Lunedì a Gerusalemme, un'abitazione è stata colpita da schegge di un missile iraniano, che ha danneggiato il tetto dell'edificio. L’attacco si è verificato nella parte est della capitale di Israele e ha causato danni strutturali senza riportare vittime. La situazione ha generato attenzione internazionale sulla tensione tra i due Paesi.

Frammenti di un missile hanno danneggiato il tetto di un edificio lunedì a Gerusalemme, nella parte est della capitale di Israele, durante un attacco iraniano. Detriti di un missile intercettore poi sono caduti vicino all’ufficio del premier Benjamin Netanyahu. Una scheggia proveniente da una raffica di missili intercettata è planata anche vicino alla Basilica del Santo Sepolcro. Il Patriarcato greco-ortodosso di Gerusalemme riferisce che la scheggia è caduta sul tetto che si trova a pochi metri dalla Basilica, costruita nel punto in cui, secondo la tradizione cristiana, Gesù fu crocifisso, fu sepolto ed è risorto. Non sono stati segnalati feriti a seguito dell’impatto. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Israele, schegge di un missile iraniano colpiscono un’abitazione a Gerusalemme

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