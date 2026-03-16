Islamofobia diffusa OCSE | a rischio bimbini e giovani a scuola e le donne
Secondo un rapporto dell’OCSE, l’islamofobia continua a diffondersi in modo preoccupante, coinvolgendo principalmente bambini, giovani e donne nelle scuole e nella società. Il fenomeno si manifesta attraverso atteggiamenti di intolleranza e odio che minacciano la convivenza civile e la sicurezza pubblica. La diffusione di comportamenti discriminatori si registra in diversi paesi e riguarda diverse fasce della popolazione.
L’intolleranza e l’odio verso i musulmani restano fenomeni diffusi e in crescita, con effetti che possono compromettere la coesione sociale e la sicurezza. È l’allarme lanciato dall’Organizzazione per la Sicurezza e la Cooperazione in Europa (Osce) in occasione della Giornata internazionale contro l’islamofobia, ricorrenza istituita dalle Nazioni Unite. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
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