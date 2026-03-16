Islamofobia diffusa OCSE | a rischio bimbini e giovani a scuola e le donne

Secondo un rapporto dell’OCSE, l’islamofobia continua a diffondersi in modo preoccupante, coinvolgendo principalmente bambini, giovani e donne nelle scuole e nella società. Il fenomeno si manifesta attraverso atteggiamenti di intolleranza e odio che minacciano la convivenza civile e la sicurezza pubblica. La diffusione di comportamenti discriminatori si registra in diversi paesi e riguarda diverse fasce della popolazione.