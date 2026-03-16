Isaksen post Lazio-Milan | Atmosfera incredibile era bellissimo oggi

Dopo la partita tra Lazio e Milan, Gustav Isaksen ha commentato l’atmosfera allo stadio, definendola incredibile e molto bella. Il calciatore biancoceleste ha parlato al termine dell’incontro trasmettendo entusiasmo per la giornata, senza entrare in dettagli sulle fasi di gioco o sui risultati. Le sue parole si concentrano sull’esperienza vissuta durante la partita e sull’ambiente dello stadio.

Gustav Isaksen, giocatore biancoceleste, ha parlato a 'DAZN' al termine di Lazio-Milan, partita della 29^ giornata della Serie A 2025-2026 che si è svolta allo stadio 'Olimpico' di Roma. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Isaksen post Lazio-Milan: “Atmosfera incredibile, era bellissimo oggi” Articoli correlati Leggi anche: Milan-Pisa: atmosfera post vittoria Leggi anche: Serie A, Lazio-Milan 1-0: decide Isaksen Contenuti utili per approfondire Isaksen post Lazio Milan Atmosfera... Temi più discussi: Lazio-Milan gratis e in chiaro su DAZN: come fare per vedere la gara del 15 marzo per i non abbonati; Lazio-Milan: le probabili formazioni e dove vedere la partita; Lazio al tappeto a Torino: le sensazioni di Sarri e Isaksen Streaming | DAZN IT; Tracollo Milan, la Lazio stende i Rossoneri e spegne sul nascere i sogni remuntada Scudetto: la sintesi della partita. Lazio-Milan 1-0: Isaksen decide, Milan rallenta la rincorsaLazio corsara all'Olimpico: Isaksen firma il gol che condanna il Milan. Analisi degli episodi determinanti, i cambi e le ripercussioni in classifica ... notizie.it Lazio-Milan, Isaksen: Atmosfera incredibile. Tifosi? Ci sono mancati tantoGustav Isaksen si è espresso ai microfoni di Dazn dopo aver realizzato il gol che ha portato al trionfo dei biancocelesti contro il Milan ... laziopress.it #Isaksen fa felice la #Lazio e punisce il #Milan: #Allegri a -8 dall' #Inter. Le reazioni LIVE x.com Il Milan cade in casa della Lazio e spreca così l'occasione di avvicinare ulteriormente l'Inter facebook