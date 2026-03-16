Irpinia prove tecniche di cambiamento | elezioni provinciali tra conferme e incognite istituzionali

Le elezioni provinciali di Avellino si sono svolte ieri sera a Palazzo Caracciolo, con una partecipazione quasi totale degli aventi diritto, esclusi alcuni assenti obbligati. I risultati hanno portato a conferme e a qualche novità nelle liste candidate, riflettendo un quadro di continuità e cambiamenti nel panorama politico locale. La consultazione si è conclusa senza incidenti, lasciando aperte alcune questioni sulle future dinamiche istituzionali.

Tra successi del centrosinistra, unità emergente del centrodestra e un quadro giuridico tutto da decifrare, il voto ad Avellino lascia aperto il futuro della guida provinciale Il dato grezzo, com'è noto, premia il Partito Democratico: 25.435 voti ponderati, tre seggi certi, una lista che porta in Consiglio nomi di indubbio peso specifico, tra cui Marcantonio Spera, sindaco di Grottaminarda e figura già proiettata con determinazione verso la sfida per la presidenza provinciale, attesa per i primi di settembre. Sarebbe però riduttivo — e in qualche misura fuorviante — leggere questo risultato come la semplice, placida conferma di uno status quo. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it Articoli correlati Il complesso mosaico delle elezioni provinciali in Irpinia va delineandosiRestano ancora da fissare i termini per l’elezione del presidente provinciale, carica la cui durata, quattro anni, differisce da quella del... Elezioni provinciali ad Avellino, presentata la lista "Proposta civica per l'Irpinia"È stata ufficialmente depositata questa mattina, presso l’Ufficio Elettorale di Palazzo Caracciolo, la lista “Proposta Civica per l’Irpinia” in vista...