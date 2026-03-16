Irccs Pascale Napoli ‘mappa Gps’ delle cellule rivoluziona l’immunoterapia
All'Irccs Pascale di Napoli è stata sviluppata una mappa Gps delle cellule che potrebbe rivoluzionare l’immunoterapia. L’innovazione consiste in una rappresentazione dettagliata delle cellule, paragonabile a un’opera astratta con colori vivaci, simile a 'La notte stellata' di Van Gogh. La tecnologia mira a migliorare la comprensione delle interazioni cellulari nel trattamento delle malattie.
(Adnkronos) – Sembra un'opera astratta di Van Gogh con colori accesi che ricordano 'La notte stellata' del celebre artista. In realtà, quello che brilla sullo schermo dei microscopi a scansione del nuovo polo dell'Irccs Fondazione Pascale, inaugurato questa mattina a Mercogliano (in provincia di Avellino), è la mappa vitale di un tumore. Non è un'esercitazione estetica, ma la più avanzata frontiera della medicina di precisione: la biologia spaziale. Si tratta di una delle linee di ricerca di punta del primo laboratorio del Sud Italia interamente dedicato all'immunoncologia, realizzato con una donazione della Fondazione Irti, presieduta da Natalino Irti. 🔗 Leggi su Periodicodaily.com
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