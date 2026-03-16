Il presidente degli Stati Uniti ha dichiarato che il Regno Unito si è rifiutato di intervenire schierando le portaerei britanniche nel conflitto con l’Iran. La sua affermazione è stata fatta durante un briefing a bordo dell’Air Force One, rivolgendosi ai giornalisti. La questione riguarda l’assenza di supporto militare da parte del Regno Unito nelle operazioni in atto nella regione.

Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump, parlando con i giornalisti a bordo dell’Air Force One, ha affermato che la Gran Bretagna si è rifiutata di schierare le portaerei britanniche nell’ambito del conflitto in corso con l’Iran. “Che otteniamo o meno il loro sostegno, posso dire questo: non lo dimenticheremo”, ha affermato Trump. New York, Washington, Miami, Bruxelles, Londra, Parigi, Berlino, Madrid, Varsavia, Praga, Ginevra, Vienna, Casablanca, Tokyo, Hong Kong . 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Iran, Trump: "Regno Unito si è rifiutato di intervenire, non lo dimenticheremo"

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