Durante un viaggio in volo verso Washington, Donald Trump ha commentato il conflitto in Iran, affermando di non sapere se si voglia arrivare a un accordo e di non conoscere chi sarebbero i rappresentanti con cui negoziare. Le sue parole sono state pronunciate a bordo dell’Air Force One, mentre si trovava in volo verso la capitale americana.

Donald Trump è tornato a parlare del conflitto in Iran a bordo dell’Air Force One con il quale era in direzione Washington. “Non ci saranno armi nucleari: è da lì che si parte. E poi, oltre a questo, ci sono molte altre cose che otterremo”, ha detto il capo della Casa Bianca ai giornalisti. “Non so se voglio concludere un accordo. Prima di tutto, nessuno sa nemmeno con chi si ha a che fare, come sapete, perché la maggior parte dei loro leader è stata uccisa”, ha aggiunto. New York, Washington, Miami, Bruxelles, Londra, Parigi, Berlino, Madrid, Varsavia, Praga, Ginevra, Vienna, Casablanca, Tokyo, Hong Kong . 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Iran, Trump: "Non so se vogliamo fare un accordo, non sappiamo nemmeno con chi parlare"

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