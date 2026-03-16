Iran Trump | Il Regno Unito si è rifiutato di intervenire non lo dimenticheremo – La diretta

Durante un viaggio in aereo, il presidente degli Stati Uniti ha dichiarato che il Regno Unito si sarebbe rifiutato di inviare portaerei nel contesto del conflitto in Medioriente, sottolineando che questa decisione non verrà dimenticata. La comunicazione è avvenuta mentre si discute della situazione in Iran e delle azioni militari nella regione.

Mentre prosegue la guerra contro l’Iran, il presidente degli Stati Uniti Donald Trump, parlando con i giornalisti a bordo dell’Air Force One, ha affermato che la Gran Bretagna si è rifiutata di schierare le portaerei britanniche nell’ambito del conflitto in Medioriente. “Che otteniamo o meno il loro sostegno, posso dire questo: non lo dimenticheremo”, ha affermato Trump. La guerra contro l'Iran – Tutte le notizie di oggi 16 marzo Inizio diretta: 160326 07:00 Fine diretta: 160326 23:00 06:58 160326 Trump: "Stiamo parlando con l'Iran, ma non sono pronti per l'accordo" A proposito dei colloqui diplomatici con l’Iran “stiamo parlando con loro, ma non credo siano ancora pronti. 🔗 Leggi su Lapresse.it

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