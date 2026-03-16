Il presidente degli Stati Uniti ha dichiarato di aver attaccato l’isola di Kharg, distruggendo quasi tutto tranne gli oleodotti. Ha inoltre affermato che, con una semplice parola, quegli oleodotti potrebbero essere distrutti. La sua comunicazione suggerisce una minaccia diretta riguardo alla capacità di attacco contro infrastrutture strategiche nell’area. Nessun dettaglio sulle eventuali conseguenze o reazioni è stato fornito.

“ Abbiamo attaccato l’isola di Kharg e abbiamo distrutto praticamente tutto, a parte l’area in cui abbiamo lasciato gli oleodotti intatti “, ma “potrebbe andare anche diversamente, basta dire una parola e questi oleodotti saranno distrutti”. È la minaccia fatta dal presidente Usa Donald Trump, che ha rimarcato i colpi inflitti dai propri militari contro l’Iran. Inoltre, a proposito della sua richiesta fatta agli alleati di inviare navi da guerra per aiutare Washington a scortare le petroliere attraverso lo Stretto di Hormuz, ha dichiarato che “alcuni Paesi sono molto entusiasti, altri no”. Il capo della Casa Bianca non ha specificato a quali Stati ha rivolto il proprio invito, ma ha definito l’Iran una “tigre di carta” di cui gli altri Paesi non devono avere timore. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Iran, Trump: "Basta una parola e oleodotti Kharg saranno distrutti"

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