Iran Meloni | missione a Hormuz sarebbe passo verso coinvolgimento

Il governo italiano sta valutando una possibile missione a Hormuz, con l’obiettivo di rafforzare la presenza militare nel Golfo. La ministra degli Esteri ha confermato che questa iniziativa rappresenta un passo importante, mentre si prosegue con l'implementazione di Aspides, la missione già avviata. La decisione arriva in un momento di crescenti tensioni nella regione.

Milano, 16 mar. (askanews) – “Quello che noi possiamo fare adesso è rafforzare Aspides, la missione nel Mar Rosso”, mentre un interventocon navi militari nello Stretto di Hormuz “chiaramente è più impegnativo perché vorrebbe dire fare un passo avanti verso il coinvolgimento” nel conflitto con l’Iran. Lo ha detto la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, intervistata a “Quarta Repubblica” su Retequattro. “Da una parte per noi è fondamentale, ovviamente, la libertà di navigazione che è oggetto anche oggi di uno statement che è stato fatto con i nostri partner, ma intervenire insomma, significa oggettivamente fare un passo in avanti nel coinvolgimento”, ha ribadito la premier. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

Articoli correlati

Iran, Meloni: “Intervenire a Hormuz sarebbe passo verso coinvolgimento”(Adnkronos) – Intervento italiano nello Stretto di Hormuz? "Da una parte per noi è fondamentale, ovviamente, la libertà di navigazione, che è oggetto...

Crisi Iran, Meloni: «Intervenire a Hormuz sarebbe un passo verso il coinvolgimento»«Quello che noi possiamo fare adesso è rafforzare la missione Aspides, quindi parliamo del Mar Rosso.

Contenuti e approfondimenti su Iran Meloni missione a Hormuz sarebbe...

Temi più discussi: Meloni: Guerra all’Iran fuori da diritto. Salta subito il tavolo con le opposizioni; Il fact-checking di Meloni sull’Iran e il Consiglio europeo; Iran, Meloni: Crisi complessa, Italia non in guerra. Tasse a chi specula su carburanti; Iran, Trump: 'Meloni mia amica e ottima leader, l’Italia sempre disponibile'.

Iran, Meloni: missione a Hormuz sarebbe passo verso coinvolgimentoMilano, 16 mar. (askanews) – Quello che noi possiamo fare adesso è rafforzare Aspides, la missione nel Mar Rosso, mentre un interventocon navi militari nello Stretto di Hormuz chiaramente è più imp ... askanews.it

Guerra Iran, Meloni: Intervenire a Hormuz sarebbe un passo verso il coinvolgimentoLeggi su Sky TG24 l'articolo Guerra Iran, Meloni: Intervenire a Hormuz sarebbe un passo verso il coinvolgimento ... tg24.sky.it

L’Iran minaccia le aziende statunitensi nel Golfo, mentre si moltiplicano le voci sulla sorte della nuova guida suprema. #Tg1 Giuseppe Rizzo - facebook.com facebook

#tagada Il giudizio di Paolo Mieli sull'andamento della guerra in Iran e la decisione di Israele di intraprendere un'azione di terra in Libano x.com