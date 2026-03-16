Giorgia Meloni ha partecipato a un’intervista condotta da Nicola Porro su Quarta Repubblica, durante la quale ha parlato di questioni di politica internazionale, con particolare attenzione allo Stretto di Hormuz. Tra i temi trattati ci sono state le basi italiane in relazione alla sicurezza e il risultato del referendum sul quale ha commentato la vittoria del “No”.

Giorgia Meloni ha rilasciato una lunga intervista a Nicola Porro nel corso di Quarta Repubblica, duarante la quale ha affrontato i principali temi di politica internazionale a partire dal nodo dello Stretto di Hormuz. Se da una parte, infatti, Donald Trump preme affinché i Paesi della Nato intervengano nello Stretto di Hormuz, gli altri Paesi, inclusa l’Italia, al momento non sono intenzionati a intervenire. “Quello che noi possiamo fare adesso è rafforzare la missione Aspides, quindi parliamo del Mar Rosso. Sullo Stretto di Hormuz, chiaramente è più impegnativo, perché vorrebbe dire fare un passo avanti verso il coinvolgimento”, ha dichiarato il premier. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Iran, Meloni: "Le basi italiane sono il problema principale". E sul referendum: "Vittoria del 'No' legittimazione di correnti e magistrati negligenti"

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Anna Paola il tuo impegno per la vittoria del sì in questo referendum è encomiabile. Brava brava brava e grazie a @EuropaRadicale x.com