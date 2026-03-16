Il Generale di divisione aerea Carlo Landi ha commentato gli attacchi alle basi con soldati italiani in Iraq e Kuwait, affermando che la distruzione del drone Predator ha ridotto la capacità operativa delle forze coinvolte. Dopo l’attacco alla base di Erbil, sono stati colpiti anche obiettivi in Kuwait, aumentando l’allerta tra le truppe italiane nella regione.

Italiani sotto attacco. Dopo la base di Erbil colpita anche quella in Kuwait. Cresce l'apprensione. Il Generale di divisione aerea Carlo Landi, che è stato tra i componenti del primo gruppo di lavoro che ha introdotto in Italia il Predator e ne ha curato l'introduzione in servizio e successivamente ha comandato il poligono sperimentale interforze del Salto di Quirra, analizza la situazione attuale. La base di Ali Al Salem in Kuwait dove operano anche soldati italiani è stata colpita quattro volte in due settimane. Gli iracheni hanno distrutto un predator che era indispensabile per le attività operative del contingente. Cosa accadrà... 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

© Ilmessaggero.it - Iran, il Generale Landi sugli attacchi alle basi con soldati italiani: «La distruzione del Predator ha ridotto la nostra capacità operativa»

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