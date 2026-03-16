Iran Conte | attacco illegittimo Italia non mandi navi e non dia basi

Il ministro degli Esteri italiano ha affermato che l’Italia non deve inviare navi e non può mettere basi nel contesto del conflitto in Iran. Ha inoltre definito l’attacco come illegittimo, chiarendo che il nostro Paese non è coinvolto direttamente nel conflitto. Le dichiarazioni arrivano in un momento di alta tensione nella regione.

Noi e l’Intelligenza Artificiale, domani incontro all’Arciconfraternita dei Pellegrini. Apre de Kerckhove Referendum, Mantovano: non si vota su governo. Vittoria no ipoteca su futuro Roma, 16 mar. (askanews) – L’Italia ovviamente non deve mandare le navi, non è coinvolta in questa guerra”. Lo ha detto il leader M5s Giuseppe Conte parlando a ‘4 di sera’ su Rete4. Il presidente Usa, ha aggiunto, ha anche “minacciato Sanchez, dobbiamo dare solidarietà al premier spagnolo. Non perché è socialista, lui è il vero sovranista in Europa oggi”. L’attacco è “assolutamente illegittimo”, ha aggiunto, e l’Italia non deve nemmeno concedere l’uso delle basi sul proprio territorio, nemmeno per “attività di supporto logistico” Referendum, Mantovano: non si vota su governo. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

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