iQOO Z11x 5G | caratteristiche fotocamere e autonomia

Il 12 marzo 2026, in India, è stato presentato il nuovo iQOO Z11x 5G, uno smartphone appartenente alla serie Z del marchio Vivo. Il dispositivo si distingue per le sue caratteristiche tecniche, le fotocamere e l’autonomia della batteria, che vengono dettagliate nel comunicato ufficiale. La presentazione è stata annunciata attraverso i canali di comunicazione dell’azienda e distribuita ai rivenditori.

iQOO Z11x 5G è il nuovo smartphone del sottomarchio Vivo, lanciato in India il 12 marzo 2026 come ultimo membro della serie Z. L’azienda cinese ha confermato che il dispositivo è ora disponibile all’acquisto tramite il negozio ufficiale iQOO, piattaforme di e-commerce come Amazon e nei negozi fisici selezionati. Il telefono può essere acquistato anche a prezzo scontato usando carte di credito selezionate, con ulteriori opzioni di pagamento a rate senza interessi fino a sei mesi. Il nuovo iQOO Z11x 5G viene venduto in due colorazioni: Prismatic Green e Titan Black, e in tre configurazioni di RAM e memoria interna: Grazie alle offerte delle banche Axis e SBI, i clienti possono anche scegliere piani EMI senza interessi per rendere l’acquisto più accessibile. 🔗 Leggi su Billipop.com

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