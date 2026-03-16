iPhone pieghevole tutto quello che è trapelato finora sul progetto più segreto di Apple

Da tempo si parla di un iPhone pieghevole, un progetto ancora avvolto nel mistero. Le informazioni che sono emerse finora indicano che Apple sta lavorando a un dispositivo con schermo pieghevole, ma nessuna data di uscita ufficiale è stata comunicata. Le indiscrezioni suggeriscono che il progetto sia uno dei più riservati dell'azienda, senza conferme ufficiali o dettagli tecnici.

Da anni il mercato dei telefoni pieghevoli vive in una specie di anticamera del futuro: affascinante, costosa, promettente, ma mai davvero definitiva. È forse per questo che il progetto più atteso non è quello già in vetrina, ma quello che ancora non esiste ufficialmente. Attorno al primo iPhone pieghevole il flusso di indiscrezioni si è fatto più regolare, più coerente, più difficile da liquidare come semplice fantasia. Il quadro, pur senza conferme pubbliche, comincia ad assumere una forma riconoscibile. Premessa doverosa: tutto quello che leggerete da qui in avanti è un collage di tutti i «leak» che in questi ultimi tempi sono circolati su questo nuovo modello. 🔗 Leggi su Panorama.it © Panorama.it - iPhone pieghevole, tutto quello che è trapelato finora sul progetto più segreto di Apple Articoli correlati iPhone pieghevole, tutto quello che sappiamo su design, display e novitàIl 2026 potrebbe rappresentare un anno storico per Apple, con l’arrivo del primo iPhone pieghevole, previsto insieme ai nuovi iPhone 18 Pro e Pro Max... Leggi anche: i due attori si son davvero sposati in segreto? Secondo lo stylist di lei non ci sono dubbi. Ecco cosa ha detto e tutto quello che sappiamo finora IPHONE 18, IPHONE FOLD e iOS 27: SVELATI I PIANI di Apple! Una raccolta di contenuti su iPhone pieghevole tutto quello che è... Temi più discussi: iPhone pieghevole, il design che emerge dai file CAD conferma un form factor insolito; iPhone pieghevole: Apple prepara un iPhone stile iPad con iOS su misura; iPhone Fold, in arrivo design pieghevole e multitasking stile iPad; Le due cose che renderanno iPhone Fold diverso da tutti gli altri smartphone. iPhone pieghevole, tutto quello che è trapelato finora sul progetto più segreto di AppleSchermo interno da quasi 8 pollici, prezzo oltre i 2.000 dollari e debutto possibile nel 2026: ecco rumors e indiscrezioni (non ufficiali) sulla nuova rivoluzione della Mela ... panorama.it iOS 27 sta arrivando: Apple ha preparato un bel po' di novità per iPhoneL'aggiornamento ad iOS 27 strizza l'occhio all'iPhone pieghevole, accogliendo un Siri potenziato con Apple Intelligence ed altre novità. msn.com KE ZONAN! // 37 Ki sami babban cokali biyu na Apple vinegar ki zuba a kofi, sai ki zuba lemon tsami kimanin cokali biyu shi ma, sai ki zuma kamar cokali aya ki bi da tafasasshen ruwa kaan ba da yawa ba, ki ria sha safiya da yamma kafin ki ci abinci, d - facebook.com facebook Apple, nessun cambio di rotta: Liquid Glass resterà con iOS 27 e macOS 27 x.com