Secondo le ultime indiscrezioni, Apple prevede di aggiornare i display dei suoi iPhone di fascia entry-level con pannelli LTPO OLED a partire dal 2028. I nuovi iPhone 19e, quindi, saranno dotati di questa tecnologia, che permetterà di integrare il sistema ProMotion con un refresh rate più elevato. La novità riguarda esclusivamente i modelli più economici della gamma.

Apple sta pianificando un importante aggiornamento per i display dei suoi iPhone “entry level”: secondo le ultime indiscrezioni, i futuri iPhone 19e adotteranno pannelli LTPO OLED, introducendo finalmente la tecnologia ProMotion con refresh rate fino a 120 Hz. Tuttavia, questo cambiamento non arriverà prima del 2028, prolungando ancora l’attesa per chi desidera un’esperienza più fluida anche sui modelli economici. Chi ha provato iPhone 17e sa quanto i 60 Hz possano risultare limitanti. Le fonti di ZDNet Korea riportano che Apple ha rivisto la sua pianificazione della supply chain, inserendo nei piani futuri i pannelli LTPO OLED anche per i dispositivi meno costosi. 🔗 Leggi su Billipop.com

© Billipop.com - iPhone 19e: display LTPO OLED dal 2028

Articoli correlati

Samsung Display: QD-OLED Penta Tandem, luminosità al top e durata raddoppiata per TV e monitor premium dal 2025.Samsung Display ha presentato una svolta significativa nella tecnologia dei pannelli QD-OLED, introducendo la nuova generazione “Penta Tandem”.

iPhone pieghevole, tutto quello che sappiamo su design, display e novitàIl 2026 potrebbe rappresentare un anno storico per Apple, con l’arrivo del primo iPhone pieghevole, previsto insieme ai nuovi iPhone 18 Pro e Pro Max...

Una selezione di notizie su iPhone 19e display LTPO OLED dal 2028

iPhone 13 con display a 120Hz grazie alla tecnologia LTPO: le ultime novitàDue dei quattro modelli di iPhone 13 che verranno lanciati l'anno prossimo utilizzeranno display OLED con tecnologia LTPO a basso consumo energetico, caratteristica fondamentale per introdurre i 120Hz ... hwupgrade.it

iPhone, Apple si prepara ad abbandonare i display LTPO | RumorPare che Apple sia in procinto di dire addio alla tecnologia LTPO per i display dei suoi iPhone: stando a un report della testata sudcoreana ETNews, la società americana si sta preparando alla ... hdblog.it