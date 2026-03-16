Due scialpinisti sono rimasti sepolti sotto le valanghe ieri in Lombardia, tra Foppolo e Colere, e sono riusciti a salvarsi per miracolo. Le slavine si sono verificate nella zona della Bergamasca, causando grande preoccupazione tra gli operatori e gli escursionisti. Le operazioni di soccorso sono state immediatamente attivate per cercare eventuali altre persone coinvolte.

di Milla Prandelli FOPPOLO (Bergamo) Due valanghe in Lombardia ieri, paura nella Bergamasca, tra Foppolo e Colere. Una domenica difficile, complici le abbondanti nevicate e le alte temperature che favoriscono il distacco di masse nevose. A Foppolo nella mattinata di ieri tre scialpinisti sono stati travolti da una valanga in un tratto fuori pista nella zona del monte Valgussera. Due membri del gruppo sono riusciti a liberarsi autonomamente, mentre il terzo, un uomo di 36 anni, è rimasto intrappolato sotto la neve. Cruciale è stato l’intervento dei soccorritori, che hanno estratto lo scialpinista e lo hanno stabilizzato in attesa dell’arrivo dell’elisoccorso. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Intrappolati sotto le valanghe. Due scialpinisti vivi per miracolo

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