Otto persone sono state scoperte dalla Guardia di finanza di Napoli per aver pubblicizzato interventi estetici senza le necessarie autorizzazioni sui social media. Le indagini dei militari si sono concentrate sui profili online, dove sono stati trovati annunci di trattamenti estetici non autorizzati. La Guardia di finanza ha monitorato attivamente le piattaforme social, che sono diventate anche strumenti di promozione illegale.

Da tempo i militari del Comando provinciale della Guardia di finanza di Napoli tengono d'occhio i social, da tempo oltre che luoghi di illegalità oltre che di condivisione di tendenze. È così che i finanzieri di Gruppo Giugliano in Campania, 1° Nucleo Operativo Metropolitano Napoli e Compagnia Casalnuovo di Napoli hanno individuato 8 soggetti che eseguivano prestazioni di chirurgia e medicina estetica, senza le previste autorizzazioni. Sequestrati 3 locali commerciali nella loro disponibilità, circa 3.000 euro in contanti, le attrezzature e le sostanze pericolose utilizzate, tra cui 130 fiale iniettabili di botulino, decine di confezioni di filler dermico e rimodellante iniettabile, oltre 160 siringhe di acido ialuronico, etichette di medicinale già somministrato, nonché oltre 3. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

Articoli correlati

Vasto traffico di medicinali per trattamenti estetici scoperto dalla GdFIn frigoriferi domestici trovate migliaia di dosi di tossina botulinica e creme anestetiche importate illegalmente da Paesi extra Ue, prive di...

“Più controlli e stop alle pubblicità di interventi estetici, sono diventati un’ossessione”: le misure del governo cinese dopo ilboom di “ritocchini” tra Millennial e GenZIl governo cinese limita le pubblicità ingannevoli di medicina estetica sui social: troppe cliniche pericolose per giovani in cerca di successo...

Aggiornamenti e notizie su Interventi estetici

Temi più discussi: Interventi estetici, pubblicità sui social ma non avevano autorizzazione, 8 scoperti dalla GdF; Medicina e chirurgia estetica senza autorizzazioni, denunciati 8 falsi medici; Volti (in)naturali, come la medicina estetica sta cambiando i nostri visi; Trattamenti estetici in un laboratorio abusivo a Catania.

Più controlli e stop alle pubblicità di interventi estetici, sono diventati un’ossessione: le misure del governo cinese dopo il boom di ritocchini tra ...L’ossessione per la chirurgia e per la medicina estetica ha travolto la Cina negli ultimi anni. Vista la domanda crescente, soprattutto da parte di giovanissimi, è nato un pericoloso sottobosco di ... ilfattoquotidiano.it

Interventi estetici in diretta social, ma è tutto abusivoL’indagine è partita da una segnalazione che indicava l’esecuzione di trattamenti estetici da parte di personale non qualificato. ilfattovesuviano.it

La ricerca della perfezione estetica nei ragazzi - il lookksmaxxing, dalla fusione di looks (aspetto) e maxxing (massimizzare), porta anche a terapie ormonali, allenamenti sfiancanti e interventi estetici invasivi. Quando un genitore deve preoccuparsi - facebook.com facebook