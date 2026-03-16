Inter ‘spaventata’ CorSport | Club convinto di star pagando il conto del caso Bastoni Tre errori gravi a sfavore

L’Inter si trova in una fase di preoccupazione, secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, che evidenzia come il club sia convinto di dover affrontare le conseguenze di tre errori gravi che hanno influito sulla situazione. La squadra sembra essere consapevole di dover fare i conti con le ripercussioni di queste decisioni errate, che hanno contribuito ad aumentare le tensioni interne.

Boga Juve diventa il colpaccio di Comolli: alla Continassa sono tutti convinti che. La rivelazione David verso l’addio alla Juve: quel club vuole sfruttare gli eccellenti rapporti coi bianconeri. Ultime Boga Juve, tutti convinti del riscatto dal Nizza: è pronto questo contratto. Già programmato l’incontro Alisson Juve, si complica la trattativa per il portiere? Il Liverpool ha preso una decisione importante. Tutti i dettagli Juventus Next Gen, Brambilla dopo il pareggio contro il Forlì: «L’aspetto positivo è la reazione dei ragazzi. Il nostro obiettivo è molto chiaro» Pagelle Forlì Juventus Next Gen: Puczka una sentenza, Anghelè provvidenziale. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Inter ‘spaventata’, CorSport: «Club convinto di star pagando il conto del caso Bastoni. Tre errori gravi a sfavore» Articoli correlati Leggi anche: Caso Bastoni, interviene anche Buffon: “Ci siamo sentiti. Sta pagando più del dovuto” Buffon su Bastoni: «Mi sembra tutto eccessivo, sta pagando più del dovuto. Ecco cosa penso del VAR in Inter Juve»Griezmann Orlando City, gli statunitensi fanno sul serio! Contatti fitti con l’Atletico Madrid: c’è un doppio piano Allegri Milan, la verità sul...