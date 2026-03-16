L’Inter analizza le prestazioni con e senza Lautaro Martinez in squadra, evidenziando differenze nei risultati e nelle statistiche di gioco. Con l’attaccante argentino in campo, la squadra ha ottenuto risultati diversi rispetto alle partite senza di lui. Quando si avvicina il momento del suo ritorno dall’infortunio, i tifosi e i dirigenti si concentrano sulla data prevista per il rientro ufficiale, che rappresenta un passo importante per la squadra.

Boga ha stregato la Juventus: nessun dubbio sul riscatto! Da separato in casa al Nizza a trascinatore dei bianconeri, dentro al suo magic moment Calciomercato Torino: lascerà i granata in estate. Futuro già definito, svelato il piano del club per questo giocatore. Tutti i dettagli Napoli, niente mercato da 150 milioni! Strategia chiara per l’estate: riscatto di questi due giocatori e piano definito per i nuovi acquisti. Ultimissime Boga ha stregato la Juventus: nessun dubbio sul riscatto! Da separato in casa al Nizza a trascinatore dei bianconeri, dentro al suo magic moment Conte Napoli, atto terzo: si delinea il futuro dell’allenatore. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

© Calcionews24.com - Inter Lautaro dipendente: esiste una squadra con e senza il Toro, la verità è nei numeri. Quando torna dall’infortunio

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