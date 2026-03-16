L’Inter esprime grande rabbia dopo l’episodio avvenuto durante la partita contro l’Atalanta. L’AIA ha ammesso di aver commesso un errore durante l’assegnazione di un calcio di rigore, alimentando i sospetti dei nerazzurri su possibili irregolarità. La disputa tra i club e le decisioni arbitrali resta al centro del dibattito, senza che si registrino passi avanti nel chiarimento della vicenda.

Massara a Sky: «Oggi una partita molto importante, questo club non rinuncerà mai a fare mercati coerenti!» Moviola Como Roma, il CorSport boccia Massa: «Disastro totale, l’espulsione di Wesley è inesistente!». L’analisi completa Lazio, Sarri esulta post 1-0 contro il Milan: «Rivedere l’Olimpico così è stato emozionante. Ma spero non abbia colpito solo me» Lazio, Isaksen dopo il gol vittoria col Milan: «Finalmente, ci era mancata questa atmosfera incredibile! È stato un bel giorno oggi» Milan, parla Allegri dopo la sconfitta con la Lazio: «Scudetto irrealistico, focalizziamoci sulla Champions. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

© Calcionews24.com - Inter furiosa, l’AIA riconosce l’errore con l’Atalanta: i nerazzurri ora hanno un forte sospetto. La ricostruzione di quanto successo!

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