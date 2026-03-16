Inter e Bastoni | il caos provoca decisioni arbitrali controverse in campo

Durante la partita tra Inter e Atalanta, sono state prese decisioni arbitrali che hanno suscitato molte discussioni tra tifosi e commentatori. Le decisioni controverse hanno riguardato principalmente alcune chiamate durante il match, contribuendo a un clima di tensione tra le due squadre. La partita si è conclusa con una sconfitta per l’Inter, alimentando ulteriori polemiche sulla gestione degli episodi arbitrali.

"> Inter e le Polemiche Arbitrali: La Sconfitta Contro Atalanta. MILANO, ITALIA – 14 MARZO: Cristian Chivu, allenatore dell’Inter, mostra il suo disappunto durante la partita di Serie A tra FC Internazionale e Atalanta BC allo Stadio Giuseppe Meazza il 14 marzo 2026 a Milano, Italia. (Foto di Marco LuzzaniGetty Images) Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, il presidente dell’Inter, Beppe Marotta, insieme al direttore Piero Ausilio, ha affrontato in modo pacato l’arbitro dopo il pareggio 1-1 contro l’Atalanta. La dirigenza nerazzurra teme che le recenti decisioni arbitrali possano essere collegate alla controversia riguardante Alessandro Bastoni nella partita contro la Juventus. 🔗 Leggi su Napolipiu.com © Napolipiu.com - Inter e Bastoni: il caos provoca decisioni arbitrali controverse in campo. Articoli correlati VAR annulla il gol di Dimarco: le decisioni controverse di Manganiello nel match Inter-Lecceinter lecce 26ª giornata 2025/26 si è rivelata una prova di ritmo e organizzazione, con l’Inter capace di imporre la sua leggerezza di manovra nel... Rosso a Pinamonti e decisioni controverse: gli episodi chiave di Sassuolo-AtalantaLa moviola della sfida Sassuolo-Atalanta, valida per la 27ª giornata della Serie A 2025/26, restituisce una cornice di gioco molto intensa e... Aggiornamenti e notizie su Inter e Bastoni il caos provoca... Temi più discussi: Bastoni orgoglio nostro, poi i cori: così San Siro riabbraccia Alessandro; Orgoglio nostro: la curva dell’Inter omaggia Bastoni e poi gli dedica un coro; Bastoni esce dolorante dopo uno scontro con Rabiot: le prime news; Milan-Inter, non c'è pace per Bastoni: pioggia di fischi a San Siro per il difensore. Perché il Barcellona vuole Bastoni: la richiesta di Flick e i primi contattiIn Spagna raccontano di un sondaggio per il centrale dell'Inter considerato uno dei migliori d'Europa a impostare ... msn.com Inter-Atalanta, caos arbitrale a San Siro: Chivu furioso, confronto Dumfries-Manganiello e silenzio stampa, ancora Bastoni?Inter-Atalanta, caos arbitrale a San Siro: Chivu furioso, confronto Dumfries-Manganiello e silenzio stampa Inter furiosa con l’arbitro: proteste dopo il gol e tensione a San Siro ... tuttojuve.com LA CLASSIFICA DI SERIE A L’Inter pareggia, ma il Milan non ne approfitta e scende a 8 punti dai nerazzurri - facebook.com facebook #Pavlovic: “Persa una buona chance per mettere pressione all’Inter. Troppi errori tecnici” x.com