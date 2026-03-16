L’Inter affronta una sfida senza Lautaro Martinez, che ha lavorato in gruppo solo nella seconda parte della settimana e cerca di recuperare per la partita di Firenze. La squadra si prepara sotto la guida degli allenatori, con i giocatori che si allenano intensamente per adattarsi alla mancanza dell’attaccante argentino. La formazione si sta organizzando in vista dell’impegno che si svolgerà tra pochi giorni.

Più che i minuti in campo, pochi o molti che siano, conta il ritorno alla normalità. Lo scorrere naturale delle cose nerazzurre. All’Inter tutto gira attorno a Lautaro Martinez e non da ieri, ma mai come nelle ultime settimane balbettanti è stato dimostrato il teorema secondo cui esiste una squadra con l’argentino in campo e un’altra con l’argentino che guarda da fuori. È il giorno contrapposto alla notte, una formazione che sfonda le linee nemiche e un’altra che viene respinta. I numeri sono talmente evidenti da turbare: nelle 13 partite giocate dal capitano la percentuale di vittorie è del 77% e la media gol di 2,4 a partita; nelle sei gare saltate dal Toro la percentuale di successi precipita al 33% e le reti segnate diventano soltanto una a gara. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Inter, che calo senza Lautaro. Che ora stringe i denti per esserci a Firenze

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