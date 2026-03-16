Nella sfida tra Inter e Atalanta, il risultato è stato un pareggio che ha suscitato numerose polemiche. La squadra nerazzurra ha mostrato un netto calo rispetto alle prestazioni precedenti, con una flessione evidente nei risultati recenti. La tensione tra i giocatori e la dirigenza sembra aumentare, mentre le prestazioni in campo continuano a essere inferiori rispetto alle aspettative.

Inter News 24 Inter Atalanta, un pareggio pieno di polemiche e un netto calo: ecco i motivi della flessione nerazzurra in questa parte della stagione. Nonostante il passo falso dei rossoneri all’Olimpico, in casa Inter non si placa il nervosismo per la direzione di gara di Manganiello e del VAR nel match contro l’Atalanta. Secondo quanto riportato dal Corriere della Sera, la dirigenza avrebbe maturato un’idea precisa riguardo alle recenti decisioni sfavorevoli: « L’Inter ha maturato la convinzione che il caso Bastoni-Kalulu abbia condizionato gli arbitri. E il silenzio stampa di sabato, oltre a sottolineare il forte disappunto, è servito anche per non lamentarsi pubblicamente di quanto accaduto, anche per non dare ulteriori alibi ai giocatori, alle prese con il primo momento di flessione della stagione ». 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Inter Atalanta, il calo è netto: la flessione nei risultati e una tensione che cresce. Ecco i motivi

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