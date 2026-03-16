Durante la partita tra Inter e Atalanta, il Bordocam di DAZN ha mostrato un acceso scambio verbale tra Frattesi e Scalvini, avvenuto nel momento in cui si discuteva del rigore negato. La registrazione ha evidenziato il confronto diretto tra i due giocatori, creando ulteriore fibrillazione tra i protagonisti sul campo. L’episodio si è svolto nel corso della 29ª giornata di Serie A.

Il Bordocam di DAZN squarcia il velo di incertezza sul caso Inter-Atalanta, portando alla luce il tesissimo confronto verbale durante l’episodio che ha infiammato la 29ª giornata di Serie A. Al centro della collisione, il contatto tra Giorgio Scalvini e Davide Frattesi sull’1-1, ignorato dal direttore di gara Manganiello e non corretto dal VAR Gariglio (coadiuvato dall’ AVAR Chiffi ). Le immagini catturate a ridosso del rettangolo verde rivelano una dinamica di pura tensione tra compagni di Nazionale, con Frattesi che, ancora a terra, ha urlato la propria verità al difensore orobico: «Mi hai colpito, Scalvo, mi hai colpito. Ti giuro sulla vita di mia madre che mi hai colpito!». 🔗 Leggi su Forzainter.eu

© Forzainter.eu - Inter-Atalanta, il Bordocam accusa: lo scontro verbale Frattesi-Scalvini sul rigore negato

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