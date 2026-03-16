Durante la partita tra Inter e Atalanta, le immagini di Bordocam hanno mostrato i dialoghi tra Frattesi e Scalvini e il contatto aereo tra i due giocatori. I retroscena rivelano come si siano svolti alcuni scambi tra i calciatori sul campo, evidenziando la tensione durante il match. Le scene sono state registrate vicino alla linea di metà campo e hanno attirato l’attenzione degli osservatori.

di Lorenzo Vezzaro Inter Atalanta, i retroscena di Bordocam svelano la tensione agonistica del match, focalizzandosi sul contatto aereo tra Scalvini e Frattesi. Le telecamere di DAZN hanno catturato frammenti inediti della sfida tra i nerazzurri e la compagine guidata da Raffaele Palladino, tecnico emergente noto per la sua proposta di gioco audace. Nel corso del programma Bordocam, il giornalista Davide Bernardi ha ricostruito gli episodi che hanno infiammato San Siro, a partire dalla rete del pareggio orobico. Il contatto tra Sulemana, centrocampista ghanese di grande dinamismo, e il tallone di Denzel Dumfries, l’esuberante esterno olandese della Beneamata, ha scatenato la furia di Cristian Chivu. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Inter Atalanta, i primi retroscena di Bordocam: ecco i dialoghi di campo tra Frattesi e Scalvini

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