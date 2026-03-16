L’attacco dell’Inter risente dell’assenza di Lautaro Martinez, che nelle ultime cinque partite non è sceso in campo, e ora si trova in dubbio anche per la prossima trasferta di Firenze. La sua mancanza si riflette nei numeri, con statistiche che testimoniano una fase difficile per la squadra. Alcuni osservatori si soffermano sui risultati senza Lautaro, mentre altri continuano a criticare il giocatore.

L’argentino ha saltato le ultime 5 partite ed è in dubbio anche per la trasferta di Firenze Francamente proviamo un po’ di imbarazzo per coloro i quali criticano e hanno sempre criticato Lautaro Martinez. Non il momento o un periodo, che ci sta, ma proprio il valore in assoluto dell’argentino. Più di qualcuno, anche tra gli stessi tifosi dell’ Inter, avrà forse fatto mea culpa dopo le enormi difficoltà palesate dalla squadra nel giocare senza il proprio capitano. (AnsaFoto) – Calciomercato.it Più di tutti, e non può essere una casualità, è andato in crisi l’attacco: nelle ultime 5 partite, cioè quelle in cui è mancato il numero 10 di Bahia Bianca, ha segnato soltanto Pio Esposito, sabato scorso contro l’Atalanta. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

© Calciomercato.it - Inter, assenza Lautaro manda in crisi l’attacco: statistica da brividi

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