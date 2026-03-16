L'Inter ha registrato un calo nelle vittorie quando Lautaro Martinez non è in campo, evidenziando una differenza significativa nei risultati rispetto alle partite con il suo contributo. La squadra affronta un bivio importante dopo le ultime sfide a Firenze, dove le scelte tecniche stanno influenzando l’andamento del campionato. I numeri mostrano che l’assenza del capitano ha un impatto diretto sui successi nerazzurri.

Il fattore Lautaro riscrive le gerarchie del campionato e impone una riflessione obbligata: i numeri dell’ Inter senza il proprio capitano certificano una crisi di identità tecnica prima ancora che realizzativa. Con il Toro in campo nel 2026, il sodalizio di Viale della Liberazione viaggia a una media di 2,4 reti a partita e una percentuale di vittorie del 77%; senza il suo leader, il dato dei successi crolla verticalmente al 33%, con la produzione offensiva che si dimezza a un solo gol per match. L’assenza dell’argentino, capocannoniere della Serie A nonostante lo stop forzato di un mese, ha privato Chivu di quel “secondo regista” offensivo capace di connettere i reparti e dettare i tempi della manovra avanzata. 🔗 Leggi su Forzainter.eu

© Forzainter.eu - Inter, allarme Lautaro: vittorie dimezzate senza il Toro, Firenze resta il bivio

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