Intelligenza emotiva a scuola anche per studenti con BES | come fare grazie a piattaforme informatiche e Intelligenza Artificiale Corso gratuito

È stato annunciato un corso gratuito che si concentra sull'insegnamento dell'intelligenza emotiva nelle scuole, includendo anche studenti con bisogni educativi speciali. Il programma utilizza piattaforme informatiche e strumenti di intelligenza artificiale per aiutare i partecipanti a riconoscere le proprie emozioni, nominarle e condividerle, favorendo così un miglioramento delle competenze emotive in ambito scolastico.

Riconoscere le proprie emozioni, dare loro un nome, condividere paure, sensazioni e reazioni per capire di non essere “sbagliati”, saper co-costruire reti di relazioni e prendere decisioni responsabili: questi sono alcuni degli aspetti dell’Apprendimento Socio-Emotivo, fondamentali per lo sviluppo armonico degli studenti e per il raggiungimento anche degli obiettivi cognitivi. Attraverso una serie di brevi esercitazioni. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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