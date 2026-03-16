Inseguito dai cinghiali minorenne si perde nel bosco | salvato dal gps del telefono

Due giovani sono stati trovati nei boschi di Montecassino: un minorenne che si era perso mentre scorreva inseguito dai cinghiali e un giovane canadese. I due sono stati individuati grazie al gps del telefono del minorenne e sono stati recuperati dai soccorritori. La ricerca è durata alcune ore e si è conclusa con il loro salvataggio.

Due escursionisti dispersi nei boschi di Montecassino: un minorenne fuggito dai cinghiali e un giovane canadese. Entrambi ritrovati dai soccorritori in buone condizioni. 🔗 Leggi su Fanpage.it Articoli correlati Si ribalta con l’auto, si perde nel bosco e resta bloccato nella vegetazione: salvato dai Vigili del FuocoUn automobilista si è ribaltato con l’auto nelle campagne di Cercemaggiore (Campobasso) e dopo l'incidente si è allontanato finendo bloccato in una... Si sente male nel bosco in Valdicecina: salvato dai Vigili del fuocoMalore questa mattina intorno alle 10 per un uomo di 85 anni che si trovava su un'altana di circa 6 metri in un'area boschiva tra Ponteginori e... Contenuti utili per approfondire Inseguito dai cinghiali minorenne si... Temi più discussi: Cassino - Escursionista minorenne inseguito dai cinghiali si perde a Montecassino, salvato dai Vigili del Fuoco; Ultim'ora Cassino - Escursionista minorenne viene inseguito dai cinghiali e si perde a Montecassino, salvato dai vigili del fuoco; Paura tra i boschi di Montecassino: minorenne inseguito dai cinghiali salvato dai Vigili del Fuoco; Inseguito dai cinghiali sul Monte Cassino, minorenne si perde nel bosco: salvato dai vigili del fuoco. Escursionista minorenne inseguito dai cinghiali si perde a Montecassino: salvato dai Vigili del Fuoco. Ritrovato all’alba anche un giovane canadeseMomenti di apprensione nel pomeriggio di domenica a Montecassino dove un escursionista minorenne si è smarrito durante una passeggiata nei ... msn.com Cassino – Inseguito dai cinghiali nei boschi: minorenne si perde, salvato dai Vigili del FuocoIl giovane escursionista ha condiviso la posizione GPS con il telefono. Ritrovato dopo circa un’ora e mezza di ricerche CASSINO - Momenti di paura nel pomeri ... etrurianews.it Il malvivente inseguito nella fuga dal parcheggio. I militare era con la moglie a fare la spesa nel supermercato di #Como - facebook.com facebook Sfreccia a 211 km/h sulla Sassari-Alghero senza assicurazione: inseguito e fermato #sassari x.com