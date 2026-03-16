Infortunio Mkhitaryan per fortuna c’è la sosta | ecco la data del rientro

In casa Inter si segue con attenzione la condizione di Henrikh Mkhitaryan, che si è infortunato durante l’ultima partita contro l’Atalanta. L’ex giocatore ha lasciato il campo acciaccato e ora si attende una valutazione dettagliata. La sosta prevista nel campionato potrebbe favorire il suo recupero, che sarà valutato nei prossimi giorni.

Infortunio Mkhitaryan. In casa Inter si monitora con attenzione la situazione di Henrikh Mkhitaryan, uscito acciaccato dall’ultima partita pareggiata contro l’Atalanta. Secondo quanto riportato da Sky Sport, il centrocampista armeno verrà rivalutato nei prossimi giorni dallo staff medico nerazzurro per capire con maggiore precisione i tempi di recupero. L’obiettivo dell’Inter è quello di riaverlo a disposizione dopo la sosta, in occasione della sfida contro la Roma. Se i tempi verranno rispettati, Mkhitaryan dovrebbe quindi saltare soltanto la trasferta contro la Fiorentina, evitando uno stop più lungo. Infortunio Mkhitaryan, l’esito degli esami. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it Articoli correlati Infortunio Vlahovic, fissata la data del rientro in gruppo per l’attaccante serbo. Ecco quando Spalletti potrà contare su di luiBernardo Silva Juventus, la posizione del club bianconero sul centrocampista portoghese. Infortunio Calhanoglu, che sorpresa: c’è la data del rientroNovità importantissime in casa Inter il giorno dopo la vittoria sul campo del Lecce: ecco cosa sta succedendo. Aggiornamenti e notizie su Infortunio Mkhitaryan Inter, infortunio Mkhitaryan: l'esito degli esamiL'1-1 contro l'Atalanta porta con sé anche l'ansia per quanto riguarda l'infortunio di Mkhitaryan. L'armeno è uscito acciaccato dal match con la Dea accusando un fastidio muscolare. Nella mattinata si ... fantacalcio.it Infortunio Mkhitaryan: l’esito UFFICIALE degli esami e quando potrebbe rientrareMkhitaryan: ecco l'esito ufficiale dell'infortunio muscolare rimediato dall'armeno nel match Inter-Atalanta di sabato scorso ... interlive.it