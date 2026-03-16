Infortunio Mkhitaryan esami strumentali per il centrocampista nerazzurro | ecco dettagli e tempi di recupero

Il centrocampista nerazzurro ha subito un infortunio e si sono resi necessari degli esami strumentali per valutare le sue condizioni. Sono stati comunicati dettagli riguardo alla natura dell’infortunio e ai tempi stimati di recupero. La squadra ha fornito aggiornamenti ufficiali sulla situazione. Nessuna altra informazione è stata rilasciata al momento.

Inter News 24 LE TOP NEWS DI OGGI SULL’INTER (IN AUDIO) Infortunio Mkhitaryan, ecco gli aggiornamento sulle condizioni del centrocampista nerazzurro: dettagli e tempi di recupero. La sfida di sabato pomeriggio contro l’Atalanta non ha portato in dote all’Inter solo un pareggio amaro e le polemiche arbitrali. Il tecnico Cristian Chivu deve fare i conti con l’infermeria: « La partita di sabato pomeriggio con l’Atalanta non ha lasciato in eredità all’Inter soltanto un pareggio avvelenato e la rabbia per gli errori dell’arbitro Manganiello, proseguita per tutta la domenica: nel match contro la Dea si è fatto male Henrikh Mkhitaryan, uscito acciaccato a fine partita dopo essere entrato all’inizio del secondo tempo al posto di un etereo Sucic ». 🔗 Leggi su Internews24.com

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Problemi per Mkhitaryan dopo Inter-Atalanta L'armeno ha riportato un problema muscolare nella partita di ieri sera e domani verrà valutato dallo staff medico per capire l'entità dell'infortunio. In questo momento, la sua presenza contro la Fiorentina sett - facebook.com facebook

L' #Inter perde #Mkhitaryan per un periodo ancora da definire. Al termine della partita, l'armeno ha accusato un guaio muscolare che obbligherà il club a fare valutazioni più approfondite per capire l'entità dell'infortunio e l'eventuale periodo di recupero. x.com