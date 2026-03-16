Infortunio Celik | da valutare le condizioni del turco

Durante l’ultimo incontro di campionato contro il Como, Zeki Celik ha dovuto lasciare il campo a causa di un infortunio. Le sue condizioni sono attualmente in fase di valutazione e lo staff medico sta monitorando la situazione. Non sono stati comunicati dettagli specifici sulle lesioni o sui tempi di recupero. La squadra aspetta aggiornamenti ufficiali nelle prossime ore.

Durante l’ultimo impegno di campionato contro il Como, Zeki Celik è stato costretto a lasciare il campo, lasciando lo staff tecnico con il fiato sospeso. Il difensore turco ha avvertito un fastidio acuto al polpaccio, un segnale che ha immediatamente fatto scattare il campanello d’allarme sulla panchina giallorossa. Nelle prossime ore, il calciatore si sottoporrà a esami strumentali approfonditi per escludere lesioni gravi, ma la sensazione è che la prudenza sarà massima per evitare ricadute in un finale di stagione così delicato e denso di impegni. L’incognita Europa League. Il tempismo dell’infortunio non potrebbe essere peggiore. Con il ritorno degli ottavi di Europa League contro il Bologna ormai alle porte, la possibile assenza di Celik complica notevolmente i piani tattici. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

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