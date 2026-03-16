Infortunio Buksa c’è lesione! L’esito degli esami strumentali | il comunicato dell’Udinese

L’attaccante Buksa ha riportato un infortunio durante l’allenamento, e gli esami strumentali hanno evidenziato una lesione. L’Udinese ha diffuso un comunicato ufficiale confermando la diagnosi e indicando che i tempi di recupero sono ancora da definire. La squadra e il tecnico Kosta Runjaic devono ora affrontare questa situazione senza ulteriori dettagli sui possibili periodi di assenza.

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