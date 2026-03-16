Influenza Bassetti | Stagione fra le peggiori il covid ha rappresentato una minaccia minore

Quest'inverno si è registrata una delle stagioni influenzali più difficili degli ultimi anni, con un aumento significativo di casi e complicazioni. Secondo il direttore della clinica di Malattie infettive di un grande ospedale, il covid-19 ha rappresentato una minaccia meno rilevante rispetto all’influenza stagionale di quest’anno. I dati raccolti indicano un’intensa attività epidemiologica legata ai virus influenzali.

Per il medico genovese l'influenza, complice una mutazione del ceppo prevalente questo inverno, "ha di gran lunga superato il covid in termini di contagi e ricoveri ospedalieri durante la stagione invernale" La buona notizia è che, per il medico genovese, il periodo dei virus respiratori è giunto alla sua coda con l'arrivo della primavera. Ma “quella che ci stiamo lasciando alle spalle - ha scritto sul social X - è stata una stagione influenzale davvero impegnativa, tra le peggiori degli ultimi 30 anni, con il covid che ha rappresentato una minaccia minore. L'influenza ha di gran lunga superato il covid in termini di contagi e ricoveri ospedalieri durante la stagione invernale, e la loro virulenza sta diventando simile”. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

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