Influente e argine del presidente | chi è Susie Wiles capo staff di Trump con un tumore al seno

Susie Wiles, capo dello staff di Trump, è una delle figure più influenti dell’amministrazione. Recentemente ha comunicato di aver ricevuto una diagnosi di tumore al seno in fase iniziale. La notizia riguarda una donna che riveste un ruolo chiave all’interno del team del presidente. La sua condizione è stata resa nota pubblicamente, senza ulteriori dettagli sui trattamenti o sulle conseguenze.

La capo dello staff della Casa Bianca, Susie Wiles, una delle figure più influenti dell’amministrazione del presidente Donald Trump, ha annunciato di aver ricevuto una diagnosi di tumore al seno in fase iniziale. La notizia è stata resa pubblica dallo stesso presidente attraverso un messaggio su Truth Social, nel quale ha sottolineato la forza della sua collaboratrice e la decisione di continuare a lavorare durante le cure. Secondo quanto riportato dalla stampa statunitense, la prognosi è positiva e il tumore è stato individuato precocemente, circostanza che ha permesso di avviare subito il trattamento senza interrompere l’attività alla Casa Bianca. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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