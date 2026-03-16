Jannik Sinner ha vinto il suo primo titolo della stagione ad Indian Wells, battendo Daniil Medvedev in una finale decisa da due tie-break. La partita si è svolta sulla superficie in cemento di Tennis Paradise, con Sinner che ha superato Medvedev in una sfida intensa e combattuta. La vittoria rappresenta un importante risultato per il tennista italiano in questa prima parte dell’anno.

Grande impresa di Jannik Sinner, che conquista il primo titolo della stagione battendo Daniil Medvedev dopo una battaglia decisa da due tie-break. Con questa vittoria, Sinner entra nella storia del tennis: diventa infatti il più giovane ad aver vinto tutti e 9 i tornei più importanti sul cemento.?? Analisi, commenti e approfondimenti nella nuova puntata di TennisMania, il talk dedicato al grande tennis sul canale YouTube di OA Sport. Filippo Pozzato: “Pogacar può attaccare sul Turchino. Si vede che Seixas è speciale, Finn deve accumulare chilometri” Filippo Pozzato, vicentino e classe 1981, è passato tra i professionisti a soli 18 anni. Fortissimo in volata, “Pippo”, per. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Indian Wells 2026 p. 9: Sinner re del cemento a Tennis Paradise!

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