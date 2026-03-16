Il Partito Democratico ha incontrato il Presidente Lombardi in un incontro istituzionale. Durante la riunione si sono discussi temi come la viabilità, i fondi europei e lo sviluppo del Sannio. Sono stati affrontati diversi aspetti legati ai progetti e alle risorse disponibili per il territorio. L’incontro si è concluso con l’accordo di proseguire il confronto in futuro.

Il confronto, svoltosi in un clima di dialogo costruttivo, ha rappresentato un primo momento di approfondimento dei principali dossier che riguardano il Sannio. Durante la riunione, i rappresentanti del Partito Democratico hanno posto l’attenzione sulle più impellenti priorità del territorio, a partire dalle infrastrutture, dalla manutenzione della rete viaria provinciale e dalle opportunità legate ai fondi europei da attivare. Non sono mancati i richiami alla coesione territoriale, al sostegno agli enti locali e alle politiche per contrastare lo spopolamento delle aree interne, vero punto cruciale di qualsiasi strategia di medio periodo. Il... 🔗 Leggi su Fremondoweb.com

© Fremondoweb.com - Incontro istituzionale tra Partito Democratico e Presidente Lombardi

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