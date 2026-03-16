Stamattina presso la Rocca dei Rattori, si è svolto un incontro tra il Partito Democratico, rappresentato dalla Segretaria, dal Presidente e da un Consigliere provinciale, e il Presidente della Provincia. L'incontro ha visto la presenza dei rappresentanti del partito e del Presidente provinciale, senza ulteriori dettagli sui contenuti discussi. La riunione si è conclusa senza comunicazioni ufficiali sui temi trattati.

Tempo di lettura: 2 minuti Nella mattinata di oggi, 16 marzo, co la alla Rocca dei Rattori, Filomena Marcantonio, Vito Fusco e Carmine Valentino, rispettivamente Segretaria, Presidente e Consigliere provinciale del Partito Democratico, hanno incontrato il Presidente della Provincia, Nino Lombardi. Il confronto, svoltosi in un clima di dialogo costruttivo, ha costituito un primo momento di approfondimento dei principali dossier che riguardano il Sannio. Durante la riunione, i rappresentanti del Partito Democratico hanno posto l’attenzione sulle più impellenti priorità del territorio, a partire dalle infrastrutture, dalla manutenzione della rete viaria provinciale e dalle opportunità legate al ventaglio dei fondi europei da attivare. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Incontro istituzionale tra il Pd e il presidente della Provincia

Articoli correlati

Nuovo presidente della Provincia: il Pd sostiene la candidatura di Angelo PomesBRINDISI - Si profila un duello fra il sindaco di Ostuni, Angelo Pomes, e l'omologo di Villa Castelli, Giovanni Barletta, in vista delle elezioni per...

Elezioni per il presidente della Provincia: i primi nomi sul tavolo del Pd e centrodestraUna serie di incontri sono stati già avviati nei rispettivi schieramenti, ma la scelta definitiva ci sarà dopo il referendum sulla riforma della...

Tutto quello che riguarda Incontro istituzionale

Temi più discussi: MESOTELIOMA: INCONTRO ISTITUZIONALE TRA ASSOCIAZIONI E INAIL E NUOVE VITTORIE PER I LAVORATORI ESPOSTI ALL’AMIANTO; Dialogo istituzionale tra commercialisti di Napoli Nord e Agenzia delle Entrate, ad Aversa l’incontro con la Direzione Provinciale di Caserta dell’amministrazione finanziaria; Minoranza linguistica mòchena, Fugatti Attenzione e sostegno alla cultura e al valore di questa comunità; Schema idrico del Liscione, primo incontro tecnico tra Puglia e Molise - FoggiaToday.

Gioia Tauro, incontro istituzionale tra Italia e Brasile: verso un’intesa tra i porti di Gioia Tauro e ItajaíSi è svolto presso l’aula consiliare del Comune di Gioia Tauro un significativo incontro istituzionale che ha riunito rappresentanti di primo piano delle ... inquietonotizie.it

La Cina guarda alle Alpi: il modello di sviluppo valtellinese (e lombardo) diventa un caso da studiareAprica (Sondrio), 13 febbraio 2026 – Amsi e Cina si sono incontrati all’Aprica mettendo le basi per una collaborazione. Nella giornata di lunedì, nella località turistica della Media Valtellina, si è ... ilgiorno.it

Incontro istituzionale con il presidente Salvatore Cirillo e delegazioni da tutta la regione: “Un gesto che rafforza identità e partecipazione civica” - facebook.com facebook

Nuove opportunità di collaborazione tra Abruzzo ed Ecuador Ieri, 9 marzo, presso la sede di Italconfidi a Teramo, si è svolto un importante incontro istituzionale tra una delegazione di Confindustria Abruzzo Medio Adriatico e i rappresentanti dell’Ambasciata x.com