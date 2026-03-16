Incidente tra due tram a Roma in via Prenestina feriti e malori tra i passeggeri per il tamponamento

A Roma, in via Prenestina, due tram si sono tamponati, provocando feriti e malori tra i passeggeri. Diverse persone sono state trasportate in ospedale per le cure del caso. Sul posto sono intervenuti i soccorritori e le forze dell’ordine per gestire la situazione e ricostruire la dinamica dell’incidente. Nessun dettaglio sulle condizioni dei feriti è ancora stato comunicato.

A causa di un incidente tra tram a Roma diverse persone sono state portate in ospedale: c'è anche chi ha accusato un malore per il tamponamento. 🔗 Leggi su Virgilio.it © Virgilio.it - Incidente tra due tram a Roma in via Prenestina, feriti e malori tra i passeggeri per il tamponamento Articoli correlati Roma, tamponamento tra due tram in via Prenestina: feriti alcuni passeggeri(Adnkronos) – Un tamponamento tra due tram è avvenuto stamattina, poco prima delle ore 8, in via Prenestina, all'altezza di via Erasmo Gattamelata a... Leggi anche: Tamponamento tra due tram a Roma, paura sulla Prenestina: feriti alcuni passeggeri, 10 portati in ospedale Contenuti utili per approfondire Incidente tra due tram a Roma in via... Temi più discussi: Incidente a Milano, taxi si schianta contro un tram (durante un sorpasso); Tram deragliato, si indaga su autista: oggi autopsia delle due vittime; Due dipendenti di Atm in Procura: ascoltati come testimoni un tranviere e un tecnico per l'incidente del tram a Milano; Incidente a Roma tra un'auto e un furgone: un morto. I rilievi. Tamponamento tra due tram a Roma, dieci feriti su via PrenestinaIncidente questa mattina all'altezza di via Erasmo Gattamelata. Nessuno dei feriti sarebbe in gravi condizioni. ilfattoquotidiano.it Tamponamento tra due tram a Roma in via PrenestinaL’incidente è avvenuto stamattina all’altezza di via Erasmo Gattamelata; alcuni passeggeri feriti lievemente Questa mattina, poco prima delle ore 8, due tram sono entrati in collisione in via Prenesti ... liberoreporter.it L'incidente poco prima delle ore 8, in via Prenestina, all'altezza di via Erasmo Gattamelata - facebook.com facebook Diramazione per Pinerolo Incidente tra Piscina e Svincolo None in direzione Torino agg. ore 08:56 x.com