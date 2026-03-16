Incidente tra due tram a Roma in via Prenestina feriti e malori tra i passeggeri per il tamponamento

Da virgilio.it 16 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Roma, in via Prenestina, due tram si sono tamponati, provocando feriti e malori tra i passeggeri. Diverse persone sono state trasportate in ospedale per le cure del caso. Sul posto sono intervenuti i soccorritori e le forze dell’ordine per gestire la situazione e ricostruire la dinamica dell’incidente. Nessun dettaglio sulle condizioni dei feriti è ancora stato comunicato.

A causa di un incidente tra tram a Roma diverse persone sono state portate in ospedale: c'è anche chi ha accusato un malore per il tamponamento. 🔗 Leggi su Virgilio.it

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