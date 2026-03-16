Nella mattinata di oggi, un incidente stradale si è verificato a Policiano, in provincia di Arezzo, coinvolgendo un’autovettura e un uomo di 71 anni. I soccorsi sono intervenuti sul posto ma, nonostante gli sforzi, le ferite riportate sono risultate fatali. La vittima è deceduta sul luogo dell’incidente.

AREZZO – Un tragico evento ha segnato la mattinata nel territorio aretino. Nella località di Policiano, si è verificato un incidente stradale che ha visto coinvolta un’autovettura e che si è purtroppo concluso con un bilancio drammatico. L’auto si è incendiata dopo lo scontro e ha provocato danni anche ad una rimessa di attrezzi. L’attivazione della macchina dell’emergenza è scattata poco prima delle 10, momento in cui la centrale del 118 della Asl Toscana Sud Est ha inoltrato la richiesta di intervento. Nell’episodio ha perso la vita un uomo di 71 anni: il suo decesso è stato accertato direttamente sul luogo dell’evento, rendendo di fatto vani gli sforzi dell’équipe medica intervenuta. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

© Corrieretoscano.it - Incidente mortale nell’Aretino: soccorsi inutili per un 71enne

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