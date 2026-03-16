Incidente in A1 nel territorio di Sasso Marconi vicino Bologna un morto nello scontro fra due camion

Un incidente grave si è verificato sulla A1, nel territorio di Sasso Marconi vicino Bologna, coinvolgendo due camion all’interno della galleria Monte. Durante lo scontro, un conducente ha perso la vita. Sul posto sono intervenuti i soccorritori e le forze dell’ordine per gestire la situazione e ricostruire la dinamica dell’incidente. La strada rimane temporaneamente chiusa per permettere le operazioni di soccorso e i rilievi.

Tragico incidente sulla A1: due mezzi pesanti si sono scontrati all'interno della galleria Monte Mario: autostrada chiusa e traffico in tilt. 🔗 Leggi su Virgilio.it © Virgilio.it - Incidente in A1 nel territorio di Sasso Marconi vicino Bologna, un morto nello scontro fra due camion Articoli correlati Incidente A1, scontro tra due camion in galleria Monte Mario nel Bolognese: un morto e autostrada chiusaTragico incidente in A1 nella galleria Monte Mario nei pressi di Sasso Marconi, nel Bolognese: un camionista è morto. Incidente oggi in A1 a Bologna, scontro tra camion: un morto. Autostrada chiusa verso nordBologna, 16 marzo 2026 – Tragico incidente tra camion oggi all’ora di pranzo, all'interno della galleria Monte Mario: una persona ha perso la vita. Aggiornamenti e notizie su Sasso Marconi Temi più discussi: Incidente A1 adesso: coda di 5 km a Sasso Marconi verso Sud; Scontro tra mezzi pesanti in una galleria in A1, morto un camionista; Incidente A1 adesso: coda di 4 km a Frosinone verso Napoli; Case spiate, telecamere nei bagni e registrazioni a partire dal 2019: tra le vittime ci sono studenti, minorenni e allievi militari. Incidente A1, scontro tra due camion in galleria Monte Mario nel Bolognese: un morto e autostrada chiusaTragico incidente in A1 nella galleria Monte Mario nei pressi di Sasso Marconi, nel Bolognese: un camionista è morto ... fanpage.it A1 chiusa a Sasso Marconi per incidente: 5 km di coda verso BolognaIncidente A1 oggi: situazione traffico in tempo reale, code di 5 km tra Sasso Marconi e Sasso Marconi Nord. Scopri i percorsi alternativi ... sicurauto.it ++VIABILITA'+++ 16 marzo 2026 : dalle 14.00 è chiuso il tratto dell'A1 tra Sasso Marconi e Sasso Marconi Nord, in direzione Bologna, per un incidente tra due mezzi pesanti in galleria. Si registrano alcuni chilometri di coda. - facebook.com facebook Sasso Marconi, incidente in A1 nella galleria Monte Mario: un morto x.com