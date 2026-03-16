Incidente in A1 nel territorio di Sasso Marconi vicino Bologna un morto nello scontro fra due camion
Un incidente grave si è verificato sulla A1, nel territorio di Sasso Marconi vicino Bologna, coinvolgendo due camion all’interno della galleria Monte. Durante lo scontro, un conducente ha perso la vita. Sul posto sono intervenuti i soccorritori e le forze dell’ordine per gestire la situazione e ricostruire la dinamica dell’incidente. La strada rimane temporaneamente chiusa per permettere le operazioni di soccorso e i rilievi.
Tragico incidente sulla A1: due mezzi pesanti si sono scontrati all'interno della galleria Monte Mario: autostrada chiusa e traffico in tilt. 🔗 Leggi su Virgilio.it
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