Incidente a Mandriole | 4 giovani feriti auto distrutta

Ieri sera nel territorio di Ravenna, lungo via Mandriole, si è verificato un incidente che ha coinvolto un’auto distrutta e quattro giovani feriti. Le forze dell’ordine sono intervenute sul posto per i rilievi e i soccorsi, mentre i feriti sono stati trasportati in ospedale. La strada è stata temporaneamente chiusa per le operazioni di ricostruzione dell’accaduto.

Un incidente grave ha scosso la sera di ieri nel territorio del Forese nord di Ravenna, lungo via Mandriole. Quattro giovani sono rimasti feriti dopo che una Toyota Aygo è uscita di strada e ha investito un’auto in sosta. L’impatto si è verificato all’inizio dell’abitato di Mandriole, presso l’incrocio con via Carrarone Matteucci, poco prima delle 20:00. La vettura coinvolta trasportava tre ragazzi e una ragazza, tutti poi ricoverati d’urgenza negli ospedali di Cesena e Ravenna. La dinamica dello scontro e l’intervento dei soccorsi. La sequenza degli eventi ha la piccola automobile perdere il controllo mentre viaggiava verso Sant’Alberto e la Romea. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Incidente a Mandriole: 4 giovani feriti, auto distrutta Articoli correlati Incidente in viale Treviso, un'auto finisce nel fossato: feriti due giovaniDue persone sono rimaste ferite a seguito di un incidente stradale avvenuto nella serata di domenica 8 febbraio in viale Treviso. Caglio e Mariano Comense, doppio incidente nel Comasco: due giovani feriti nelle auto ribaltateCaglio (Como), 16 gennaio 2026 – In poche ore, due auto ribaltate in altrettanti incidenti, in cui rimasti feriti una ragazza di 23 anni e un giovane... Contenuti e approfondimenti su Incidente a Mandriole 4 giovani feriti... Temi più discussi: L'auto sbanda all'improvviso e finisce contro una vettura parcheggiata: 4 giovani feriti; Ravenna, pauroso incidente: l’auto sbanda con un altro mezzo parcheggiato, 4 giovani all’ospedale - Gallery; Travolgono auto in sosta. Quattro giovani feriti intrappolati nell’abitacolo; L'auto sbanda all'improvviso e finisce contro una vettura parcheggiata: 4 giovani feriti. Ravenna, pauroso incidente: l’auto sbanda con un altro mezzo parcheggiato, 4 giovani all’ospedale - GalleryA Ravenna un pauroso incidente stradale questa sera verso le 20 in via Mandriole, con quattro giovani condotti in ospedale. Per cause in via di ... corriereromagna.it Travolgono auto in sosta. Quattro giovani feriti intrappolati nell’abitacoloUna Toyota Aygo perde il controllo e colpisce una Golf parcheggiata . L’incidente in serata a Mandriole. Tre ricoverati al Bufalini, uno a Ravenna. msn.com L'incidente tra viale Pennacchi e la strada Litoranea. Illesi i tre ragazzi, tornavano a Frosinone - facebook.com facebook Bergamo, incidente tra 4 auto sulla provinciale Rivoltana: due morti, bambini tra i feriti x.com