Incidente a Bologna Jeep sbanda e investe una donna | è grave

Questa mattina a Bologna, in Porta San Donato, una Jeep ha sbandato a destra e ha investito una donna di 78 anni, rimasta ferita in modo grave. L’auto ha anche abbattuto un palo lungo la strada. Sul luogo sono intervenuti i soccorritori, che hanno trasportato la donna in ospedale. La strada è stata temporaneamente chiusa al traffico per i rilievi.

Bologna, 16 marzo 2026 – Incidente in Porta San Donato questa mattina. Un’auto, una Jeep, ha sbandato a destra della porta e ha investito una donna di 78 anni, oltre ad aver tirato giù un palo. La signora è stata trasportata in gravi condizioni all’ ospedale Maggiore. Sul posto, durante i soccorsi, polizia locale e 118, con un’automedica e un’ambulanza. Notizia in aggiornamento. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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