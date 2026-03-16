La Procura di Genova ha presentato un ricorso in Cassazione contro la scarcerazione di uno dei palestinesi arrestati a fine dicembre nell’ambito di un’inchiesta sui presunti trasferimenti di fondi ad Hamas. In un’udienza, il pubblico ministero ha affermato che i documenti provenienti da Israele devono essere considerati utilizzabili nel procedimento. La vicenda riguarda un’indagine in corso e coinvolge più persone.

La Procura di Genova ha depositato il ricorso in Cassazione contro la scarcerazione di uno dei palestinesi arrestati a fine dicembre nell’inchiesta sui presunti fondi ad Hamas e poi liberato dal tribunale del Riesame di Genova perché gli indizi a carico del 48enne Raed El Salahat, difeso dagli avvocati Samuele Zucchini ed Emanuele Tambuscio, derivavano soprattutto dai documenti inviati da Israele. Quei documenti - raccolti dalle Forze di difesa israeliane (Idf) a Gaza e in Cisgiordania e catalogati da un funzionario dell’intelligence israeliana noto solo come ’Avi’ - per il Riesame di Genova non sono utilizzabili perché provenienti da fonte anonima e acquisiti senza alcuna garanzia processuale e di rispetto dei diritti umani. 🔗 Leggi su Ilsole24ore.com

© Ilsole24ore.com - Inchiesta fondi ad Hamas, il pm: «Documenti di Israele devono essere utilizzabili»

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