Inchiesta asfalto la difesa dell' imprenditore in subappalto | Lavori eseguiti regolarmente e senza raggiri

È stato depositato un ricorso per il Riesame contro il decreto di sequestro della Guardia di Finanza, che ha coinvolto l’imprenditore e la sua impresa edile. L’inchiesta riguarda lavori di rifacimento stradale nel comune di Mattinata. L’imprenditore ha affermato che i lavori sono stati eseguiti regolarmente e senza raggiri. La procura ha avviato le indagini e ha disposto i sequestri.

A firmare il ricorso per Grittani è l’avv. Michele Sodrio che, che oltre ad una motivazione procedurale (“Nullità del sequestro per violazione dell'art. 114 disp. att. c.p.p. in relazione all'art. 178, lett. c, c.p.p., derivante dall'elusione delle garanzie difensive tramite fittizio ordine di esibizione), chiede l’annullamento del sequestro perché offre prove documentali, comprese anche immagini fotografiche, dalle quali risulta che i lavori in contestazione “furono eseguiti regolarmente e senza i raggiri”, spiega il legale. Alleghiamo - spiega il legale - ben 17 fotografie scattate dallo stesso indagato o da suoi collaboratori, ritraenti i vari momenti di esecuzione della fresatura ed asportazione dello strato di asfalto precedente, nonché la fattura di pagamento del prezzo di ben 7. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it Articoli correlati Leggi anche: Crans-Montana, Le Constellation da sala giochi a disco bar. “I lavori eseguiti senza domanda di concessione edilizia” San Pietro in Trento, partono i lavori di ripristino dell'asfalto in via Dell’OrsoDurante l’esecuzione dei lavori saranno attivate alcune modifiche temporanee alla viabilità, per consentire il regolare svolgimento delle opere in... Aggiornamenti e contenuti dedicati a Inchiesta asfalto Discussioni sull' argomento Inchiesta Superbonus, la difesa di Amadio; Morte di Ninetta Notarangelo, indagata la figlia e tre sanitari: disposta l’autopsia dopo il disseppellimento. Inchiesta chioschi a Sabaudia, la difesa di Secci ricusa il gipCi vorrà ancora tempo per la decisione sulla richiesta di arresti domiciliari della Procura di Latina nei confronti dell’ex vicesindaco di Sabaudia, Giovanni Secci, nell’indagine su una gara per ... rainews.it Inchiesta su ex Conad, dalla difesa Pugliese ricorso al Riesame(ANSA) - BOLOGNA, 20 MAR - La difesa dell'ex amministratore delegato di Conad Francesco Pugliese e dei suoi famigliari, moglie e figlio, ha presentato istanza di Riesame contro il sequestro disposto ... notizie.tiscali.it INCHIESTA SUGLI APPALTI NEL FOGGIANO, TUTTI I NOMI: Asfalto più sottile e subappalti sospetti: così funzionava il presunto sistema di Giuseppe Caroprese - facebook.com facebook