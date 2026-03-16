Incendio in un appartamento a Nesima | due poliziotti intossicati trasportati in ospedale

Questa mattina, poco dopo le 7, la sala operativa dei vigili del fuoco di Catania è stata chiamata dalla polizia a seguito di un incendio in un appartamento al primo piano di un edificio in via America a Nesima. Due agenti sono rimasti intossicati e sono stati portati in ospedale. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per spegnere le fiamme e mettere in sicurezza l’area.

Gli agenti erano entrati nell'abitazione invasa dal fumo per verificare la presenza di occupanti e metterli in sicurezza Sul posto è intervenuta la prima partenza dei vigili del fuoco della sede centrale, che hanno circoscritto ed estinto le fiamme, evitando la propagazione ad altri appartamenti dello stabile. Una parte dell’abitazione è stata resa temporaneamente inagibile a causa dei danni provocati dal calore. Non risultano danni a persone residenti nell’edificio. Secondo quanto riferito, il personale della polizia è entrato nell’appartamento invaso dal fumo per verificare la presenza di occupanti e metterli in sicurezza. Anche una bottiglia di gpl, non coinvolta direttamente dall’incendio, è stata portata all’esterno per precauzione. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it Articoli correlati Scoppia un incendio nell'ex centro profughi: due intossicati trasportati all'ospedale di VaioSono ricoverati nella camera iperbarica dell'Ospedale di Vaio di Fidenza i due uomini rimasti lievemente intossicati in seguito all'incendio... Incendio in un appartamento, ad Eboli: 3 intossicati e un ferito in ospedaleTensione, stasera, a Eboli: in via Don Romolo Murri, infatti, dopo le ore 20 di martedì, 3 ambulanze della Vopi dalle postazioni di Campagna, Eboli e... Approfondimenti e contenuti su Incendio in un appartamento a Nesima... Temi più discussi: Cinquina, incendio in un appartamento: inquilini evacuati e nessun ferito; Incendio in un appartamento a Sant'Elpidio a Mare; Incendio a Milano, fiamme devastano un appartamento; Incendio in un appartamento a Palermo, fiamme all’ottavo piano: intervento dei vigili del fuoco. Cinquina, incendio in un appartamento: inquilini evacuati e nessun feritoLe fiamme si sono sviluppate in un appartamento al terzo piano. Sul posto sono intervenute squadre dei vigili del fuoco di Nomentano 6/A, l'Autoscala, il carro Auto protettori, la squadra 10/A della ... romatoday.it Castellabate, incendio in casa vacanze: paura ma nessun feritoUn corto circuito, con ogni probabilità provocato da un frigorifero, sarebbe all’origine dell’incendio divampato questa mattina in ... msn.com INCENDIO NEGLI UFFICI COMUNALI A VALLO DELLA LUCANIA - Momenti di forte preoccupazione questa mattina a Vallo della Lucania. Poco dopo le 10, in via Vittorio Emanuele II, si è sviluppato un all’interno dello stabile che in passato o - facebook.com facebook Porto Torres, incendio al Terminal crociere: vicino alcune bombole Gpl x.com