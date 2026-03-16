In ricordo di Jürgen Habermas Le promesse di un pensatore

Da formiche.net 16 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Jürgen Habermas è ricordato come uno dei principali pensatori del Novecento, con una carriera dedicata allo studio della comunicazione e della filosofia sociale. Ha trascorso gran parte della sua vita accademica presso l'Università di Francoforte, contribuendo con i suoi lavori a influenzare il dibattito intellettuale internazionale. La sua figura rimane centrale nel panorama culturale e filosofico europeo.

Dai suoi maestri, lo studioso – che ha speso gran parte della sua vita lavorativa presso la Johann Wolfgang Goethe-Universität Frankfurt Am Main, nonché, in qualità di co-direttore, presso il Max-Planck-Institut zur Erforschung der Lebensbedingungen der wissenschaftlich-technischen Welt – aveva appreso la necessità di coniugare la ricerca filosofica con l’indagine condotta nel campo delle scienze umane e sociali, nella consapevolezza che uno dei principali limiti del pensiero moderno risiedesse nella tendenza ad assegnare alla riflessione teorica e speculativa una sorta di primato rispetto al sapere pratico e sperimentale. Tale approccio ha permesso a Jürgen Habermas di individuare le capacità pratiche e performative che il linguaggio è in grado di esercitare nei confronti delle dinamiche sociali, economiche, giuridiche e politiche. 🔗 Leggi su Formiche.net

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