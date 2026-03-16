In corsia al supermercato con l'auto dell'Asl | stangata da 70mila euro per un infermiere di Massa

Un infermiere di Massa, mentre era in servizio per assistere i pazienti a domicilio, è stato sorpreso in un supermercato alla guida dell'auto dell'Asl. L'uomo si trovava tra le corsie del negozio, gestendo merci e operazioni di contabilità, nonostante fosse in servizio. La vicenda ha portato a una sanzione di 70 mila euro.

Mentre risultava in servizio per assistere i malati a casa, l'infermiere si trovava in verità tra le corsie di un supermercato a gestire merci e contabilità. Un comportamento che adesso gli è valso una condanna definitiva e un salato risarcimento da pagare all'Asl. 🔗 Leggi su Fanpage.it Articoli correlati Cos’è l’euro digitale, come funziona e quando potremo usarlo al posto dei contanti con un’appIl progetto dell'euro digitale è in lavorazione da anni, e sta continuando a fare passi avanti. Maxi condanna da oltre 840mila euro, stangata sui conti dell’AslUna vera e propria batosta economica si abbatte sull’ASL di Caserta, costretta a fare i conti con una condanna che supera gli 840mila euro, oltre... Contenuti utili per approfondire In corsia al supermercato con l 8217... L'infermiere che invece di andare dai pazienti lavorava al supermercatoUn uomo di 68 anni è stato condannato dalla Corte dei conti per la sua doppia vita professionale: dovrà risarcire l'Asl di Massa con 70mila euro, oltre a pagare gli interessi legali ... today.it Infermiere lavorava al supermercato invece di assistere i pazientiInfermiere dell’Asl timbrava il cartellino ma lavorava in un supermercato. Condanna definitiva a 18 mesi e risarcimento da 70mila euro. blogsicilia.it