In Castiglia, i Popolari hanno perso consensi, lasciando spazio a un aumento di Vox, il partito di estrema destra. La maggioranza di governo si basa ora sull’alleanza tra i Popolari e Vox, che ha avuto un ruolo decisivo nel mantenimento del potere. Santi Abascal guida il partito di destra e ha consolidato la propria influenza nel panorama politico locale.

Santi Abascal ha la Spagna in pugno e la maggioranza passa dall'asse tra popolari e Vox: le regionali in Castiglia e Leon come prove generali delle elezioni politiche? La Spagna sta per cambiare pelle e tutti i segnali indicano che sarà di centrodestra non solo il prossimo governo regionale, ma anche quello nazionale con una sorta di schema all'italiana. Le urne nell'area centro-settentrionale del Paese raccontano di un Partito Popolare stabilmente al primo posto, ma non in grado di governare da solo, dal momento che i socialisti (costantemente in calo) lo tallonano al secondo posto: per cui i preziosi seggi conquistati da Vox, stabilmente nuova forza nel paese, diventano decisivi e condizioneranno anche gli altri governi locali come quelli in Aragona ed Estremadura. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - In Castiglia i Popolari perdono consensi. Vox decisivo per il governo

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